Badou Ndiaye iki kişilik oynuyor! – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Badou Ndiaye iki kişilik oynuyor!

    Badou Ndiaye iki kişilik oynuyor!

    Abdurrahim Albayrak, Badou Ndiaye övdü.

    Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye'nin kısa sürede yeniden takıma uyum sağladığını belirten Albayrak, "Ndiaye Galatasaray'ı çok seviyor. Şu an iki kişilik oynamaya başladı" dedi.

    'DA BRAHİMİ KRİZİ
    ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brahimi, yönetimin yeni teklifini reddetti. A Bola'nın haberine göre, Yacice Brahimi yönetimle yaptığı görüşmede en geç sezon sonunda ayrılmak istediğini iletti. Yıldız futbolcunun daha üst düzey bir ligde oynamak istediği de kaydedildi.
    1. 12.10.2018
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