Galatasaray'da Duygun Yarsuvat, yönetim ve ultrAslan grubu arasındaki büyük tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Dünkü Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan Yarsuvat, olağanüstü genel kurulun ardından sert bir bildiri yayımlayan taraftar grubunu sert sözlerle eleştirdi. Son günlerde Galatasaray'a hiç yakışmayacak davranışlar gördüğünü kaydeden Yarsuvat, "Kendine 'ultrAslan' diyen bir grup, Galatasaray üzerinde hak iddia etmektedir. Bu vahim bir olaydır. Ben, 'Bu cesareti nereden aldılar?' diye kendime sordum" dedi. Yönetimin, ultrAslan ile yaptığı lisans anlaşmasının iptal edilmesini isteyen eski başkan Yarsuvat, "ultrAslan ile GS Store bir işbirliği yaptı. Kim ultrAslan? Taraftar grubumuz mu, dernek mi, şirket mi? Ürünlerini satarak onları meşru hale mi getiriyorsunuz?" diye konuştu. Metin Oktay'ın ölüm yıl döneminde yönetimin bir arada olduğu bir fotoğraf gördüğünü de dile getirerek, "Yönetim Kurulumuz, meşru olmayan kişilerle dans ederseniz bir gün sizin ayağınıza basarlar" ifadesini kullandı.



ULTRASLAN NE DEMİŞTİ?

Bugün (29 Eylül) yapılan Genel Kurul sonucu yönetimin istediği bazı yetkilerin Genel Kurul üyelerinin bir bölümünün oylarıyla reddedildiğini üzüntüyle izledik. Galatasaray yönetimleri üzerinde tahakküm kurmayı alışkanlık haline getirmiş seçkinci köhne zihniyetin küstah konuşmaları da yine camianın itibarına darbe vururcasına medyaya yansımıştır... Sadece mensup olduğunuz zümreye göre oy kullanarak; 30 milyon taraftarın Galatasarayına yön veremeyeceğinizi öğreneceksiniz!



DÜZELTME YAPTI

Duygun? Yarsuvat, üyelerin daha sık genel kurul düzenlemesi önerisine yanıt verirken, "Köfteler" ifadesini kullanan Başkan Mustafa Cengiz'e de gönderme yaptı. Yarsuvat, "Sayın Başkan, biz köfte değiliz" ifadesini kullandı. Mustafa Cengiz ise, "Samimi söylüyorum; ben yediğiniz köfteler sonra karşımıza çıkar demek istedim" diye kendini savundu.