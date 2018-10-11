Terim açık kapatıyor – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Terim açık kapatıyor

    Terim açık kapatıyor

    Liğderlik keyfi yaşayan buna karşılık milli arada da boş durmuyor.

    Liğderlik keyfi yaşayan buna karşılık milli arada da boş durmuyor. 'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için eksikleri gözden geçiren tecrübeli hoca, iki konu üzerinde çalışıyor... Birincisi; takımının yumuşak oyununu sertleştirmek... Diğeri ise başarılı dripling oranını artırmak.

    MÜCADELE ARTACAK
    11.6 ile ligin en az faul yapan takımına sahip olan Terim daha mücadeleci bir takım olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Ayrıca , 6.8'le rakibi geçme konusunda en başarısız ilk 3 takım arasında yer alıyor ve Terim bu kötü istatistiğe son vermek için oyuncularına ikili idmanı yaptırıyor.

    1. 11.10.2018
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