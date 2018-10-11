Terim açık kapatıyor
Liğderlik keyfi yaşayan Fatih Terim buna karşılık milli arada da boş durmuyor.
Liğderlik keyfi yaşayan Fatih Terim buna karşılık milli arada da boş durmuyor. Türkiye'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için eksikleri gözden geçiren tecrübeli hoca, iki konu üzerinde çalışıyor... Birincisi; takımının yumuşak oyununu sertleştirmek... Diğeri ise başarılı dripling oranını artırmak.
MÜCADELE ARTACAK
11.6 ile ligin en az faul yapan takımına sahip olan Terim daha mücadeleci bir takım olmak için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Ayrıca Galatasaray, 6.8'le rakibi geçme konusunda en başarısız ilk 3 takım arasında yer alıyor ve Terim bu kötü istatistiğe son vermek için oyuncularına ikili mücadele idmanı yaptırıyor.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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