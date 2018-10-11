İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
Başkan Mustafa Cengiz, FFP anlaşmasının yeniden incelenmesini böyle yorumladı
UEFA'nın, Galatasaray'ın FFP anlaşmasının yeniden incelenmesine karar vermesi ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmek üzere dün Isviçre'ye giden Cengiz, "UEFA'da iki kurul var. Biri disiplin kurulu, diğeri hakimler kurulu. Oradaki hukukçu bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. Elinde yetki vardı, direkt men cezası da verebilirdi. İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendisini sadece kanıtlamış durumda. Şu an uçağın kalkışı gibi kalkıştayız, inşallah bir kuş sürüsüne çarpıp düşmeyiz. UEFA bizim yanımızda" dedi.
'EYVAH, LAF BİR YERE GİTTİ!'
Başkan Cengiz, 'Kuş sürüsü benzetmesinde Beşiktaş veya F.Bahçe'ye gönderme mi yaptınız?" şeklindeki soru üzerine "Söyledikten sonra 'Eyvah, laf bir yere gitti' dedim. UEFA'ya son 6 ayda 4 bin 300 dilekçe gitti. Bu herhangi bir kulüpten değil. Münferit dilekçeler. Onlar da 'Şike sürecinde de siz bizi şikayet ettiniz' diyorlar" ifadelerini kullandı.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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