İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!

UEFA'nın, Galatasaray'ın FFP anlaşmasının yeniden incelenmesine karar vermesi ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmek üzere dün Isviçre'ye giden Cengiz, "UEFA'da iki kurul var. Biri disiplin kurulu, diğeri hakimler kurulu. Oradaki hukukçu bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. Elinde yetki vardı, direkt men cezası da verebilirdi. İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendisini sadece kanıtlamış durumda. Şu an uçağın kalkışı gibi kalkıştayız, inşallah bir kuş sürüsüne çarpıp düşmeyiz. UEFA bizim yanımızda" dedi.



'EYVAH, LAF BİR YERE GİTTİ!'

Başkan Cengiz, 'Kuş sürüsü benzetmesinde Beşiktaş veya F.Bahçe'ye gönderme mi yaptınız?" şeklindeki soru üzerine "Söyledikten sonra 'Eyvah, laf bir yere gitti' dedim. UEFA'ya son 6 ayda 4 bin 300 dilekçe gitti. Bu herhangi bir kulüpten değil. Münferit dilekçeler. Onlar da 'Şike sürecinde de siz bizi şikayet ettiniz' diyorlar" ifadelerini kullandı.