Borç 1.2 milyar tl – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    1.2 milyar tl

    <a href="/index/borc?id=14425294-feca-40dd-884c-3836d5e6529f" class="" rel="tag">Borç</a> 1.2 milyar tl

    Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı.

    Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı. Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan 'ın alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu aktarıldı. Yönetici Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını vurguladı.

    GOMİS'E ASANSÖR MESAJI
    'in "Beni gönderen başkandı. Bu nedenle asansörde kendisine selam vermedim" sözlerine de yanıt veren , " bana selam verse ne olur vermese ne olur? Beni tanımıyor ki. Gomis köle mi ki biz onu gönderelim. Göndermeye kalksak yüreğimizde bir kişi vardı ama hala duruyor. Yatarak milyonlarca lira alıyor" dedi.

    KENDİLERİNİ PARÇALIYORLAR
    Ultraslan'ın dünyanın en büyük taraftar grubu olduğunu ve kulüp olarak herhangi bir organik bağları olmadığını kaydeden Başkan , "Benim ömrüm maçlarda geçiyor. 'u, 'i, 'i, 'yı da izliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kendini böyle parçalayan bir taraftar grubu yoktur" ifadesini kullandı.

    ARAZİ ZENGİNİ OLDU
    Büyükçekmece Belediyesi tarafından G.Saray Kulübü'ne tahsis edilen spor ve sosyal tesis alanı için dün imza töreni yapıldı. Başkan Cengiz, "126 dönümlük araziyi, Türk sporunun altyapısı için değerlendireceğiz" dedi.

    1. 11.10.2018
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