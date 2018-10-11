Galatasaray Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı. Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu aktarıldı. Yönetici Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını vurguladı.



GOMİS'E ASANSÖR MESAJI

Gomis'in "Beni gönderen başkandı. Bu nedenle asansörde kendisine selam vermedim" sözlerine de yanıt veren Mustafa Cengiz, "Gomis bana selam verse ne olur vermese ne olur? Beni tanımıyor ki. Gomis köle mi ki biz onu gönderelim. Göndermeye kalksak yüreğimizde bir kişi vardı ama hala duruyor. Yatarak milyonlarca lira alıyor" dedi.



KENDİLERİNİ PARÇALIYORLAR

Ultraslan'ın dünyanın en büyük taraftar grubu olduğunu ve kulüp olarak herhangi bir organik bağları olmadığını kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Benim ömrüm maçlarda geçiyor. Liverpool'u, Arsenal'i, Real Madrid'i, Barcelona'yı da izliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kendini böyle parçalayan bir taraftar grubu yoktur" ifadesini kullandı.



ARAZİ ZENGİNİ OLDU

Büyükçekmece Belediyesi tarafından G.Saray Kulübü'ne tahsis edilen spor ve sosyal tesis alanı için dün imza töreni yapıldı. Başkan Cengiz, "126 dönümlük araziyi, Türk sporunun altyapısı için değerlendireceğiz" dedi.