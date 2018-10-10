Serdar Aziz'e yeni sözleşme – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    'e yeni sözleşme

    Serdar Aziz'e yeni sözleşme

    Devre arasında tecrübeli yıldızla masaya oturulacak.

    Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı... Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. (TAKVİM)

    SERDAR AZİZ FARKI
    Whoscored verilerine göre Süper Lig'in ilk 8 haftasında, ligde en etkili performans gösteren futbolcu da . Milli futbolcu tüm istatistiklerin ortalamasında en yüksek puanı alan isim olarak göze çarpıyor.
    1. 9.10.2018 23:23
    2. Güncelleme: 10.10.2018 00:45
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