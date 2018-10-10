Potada rakip ULM – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Potada rakip

    Potada rakip ULM
    , ULEB A Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda temsilcisi ratioharm 'le karşılaşacak. ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında Mora- Banc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başladı.
    1. 10.10.2018
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