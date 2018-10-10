Müşteri aranıyor – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    aranıyor

    Müşteri aranıyor

    sermaye artışından beklediği rakamlara ulaşamazsa yepyeni bir süreç başlayacak.

    O da futbolcu satış süreci. beklenen 3 isim var. , ve Feghouli... Maicon, gitmeye sıcak bakıyor ancak Belhanda ve 'nin sorun çıkarma ihtimali yüksek.

    HAZIRLIK ÇOKTAN BAŞLADI
    Maicon'un gidişi halinde ikinci yarıda takıma en az bir stoper ve bir santrfor katılması zorunlu hale gelecek. Bu da şartlar düşünüldüğünde ancak kiralık olarak hayata geçebilir. Fatih Terim de en zor duruma kendisini hazırlamış durumda... Ozan Kabak'ı takıma ısındırmaya başladı. Scout ekibine de özellikle önümüzdeki 10 gün içinde oynanacak milli maçları yakından takip etmeleri talimatını verdi.
    1. 10.10.2018
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