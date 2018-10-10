Müşteri aranıyor
Galatasaray sermaye artışından beklediği rakamlara ulaşamazsa yepyeni bir süreç başlayacak.
HAZIRLIK ÇOKTAN BAŞLADI
Maicon'un gidişi halinde ikinci yarıda takıma en az bir stoper ve bir santrfor katılması zorunlu hale gelecek. Bu da şartlar düşünüldüğünde ancak kiralık olarak hayata geçebilir. Fatih Terim de en zor duruma kendisini hazırlamış durumda... Ozan Kabak'ı takıma ısındırmaya başladı. Scout ekibine de özellikle önümüzdeki 10 gün içinde oynanacak milli maçları yakından takip etmeleri talimatını verdi.
- 10.10.2018
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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