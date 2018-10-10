Kemerburgaz kurtaracak – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    kurtaracak

    Kemerburgaz kurtaracak

    'nın aldığı karar sonrasında yılsonuna kadar 29 milyon euro bulmak zoruna olan 'da gözler bedelli sermaye artırımına çevrildi.

    Genel kuruldan 'daki arazi için izin alan yönetim, bu gayrimenkulü Sportif AŞ sermayesinin içine koyacak. Bu sayede gerekli olan kaynağı yaratarak bedelli sermaye artırımı için SPK'dan izin koparmaya çalışacak. Asıl merak edilen ise sermaye artırımından gelecek rakamın beklentileri karşılayıp karşılamayacağı...
    1. 10.10.2018
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