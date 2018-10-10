Galatasaray ek süre istedi – Fotomaç – 10 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    istedi

    Galatasaray ek süre istedi
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yerli ve TC pasaportu olan oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesine karar vermişti. Yönetim, tüm futbolcuları ile görüşmek adına talep edilmesini gündeme getirdi. Kulüpler Birliği, bu öneriyi dikkate alırsa Hazine ve başvuracak.
    1. 10.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray ek süre istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN