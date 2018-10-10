Deplasmanın kralı Galatasaray! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Deplasmanın kralı !

    Deplasmanın kralı Galatasaray!

    Sürekli ‘deplasman fobisi’ haberlerine malzeme olan G.Saray dış sahada son 10 maçlar dikkate alındığında tüm rakiplerinden fazla puan topladı.

    'den ezberleri bozacak bir araştırma... Sürekli 'deplasman fobisi' haberlerine malzeme olan Galatasaray'ın dış sahada oynadığı son 10 maçla ilgili rakamlar çok ilginç sonuçlar verdi.

    19 PUAN TOPLADI
    Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki son 10 karşılaşmada tam 6 galibiyet alırken, 3 yenilgi yaşadı. 1 kez da sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray 19 puan topladı. Cimbom böylece şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerini de geride bıraktı.

    16'DA KALDI
    Söz konusu 10 haftada Galatasaray'ın ardından en çok puan toplayan takım Fenerbahçe oldu... Sarı-Lacivertliler, 6 galibiyet ve 4 yenilgi alarak 18 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor ve Başakşehir 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan topladı. Beşiktaş 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puanda kaldı.

    ALGILAR YIKILDI
    Böylece Galatasaray hakkındaki algılar da yıkılmış oldu. Söz konusu fobiyi en az Cimbom'un yaşadığı ortaya çıktı.

    TAKVİM
    1. 9.10.2018 23:21
    2. Güncelleme: 10.10.2018 00:44
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