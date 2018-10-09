Terim hava yolları – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Terim hava yolları

    Terim hava yolları

    'ın teknik direktör ile uçuşu devam ediyor.

    'nın denetimine, mali sıkıntılara ve forvetsizliğe rağmen sarıkırmızılı takım geçen sezondan başlayan çıkışına hız kesmeden devam ediyor. karşısında Maicon ve Donk hamlesiyle galibiyeti getiren Terim, taraftarların kalbindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

    SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
    tüm sorunlara rağmen yoluna devam ederken bir yandan da gözler 'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinde... Taraftarlar, bir an önce Terim'le anlaşılmasını bekliyor. Bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetimin, teklifin çerçevesini belirlediği öğrenildi. Başkan Cengiz'in tecrübeli hocaya, 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi.
    1. 9.10.2018
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