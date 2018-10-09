Terim hava yolları
Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim ile uçuşu devam ediyor.
UEFA'nın denetimine, mali sıkıntılara ve forvetsizliğe rağmen sarıkırmızılı takım geçen sezondan başlayan çıkışına hız kesmeden devam ediyor. Antalya karşısında Maicon ve Donk hamlesiyle galibiyeti getiren Terim, taraftarların kalbindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.
SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Galatasaray tüm sorunlara rağmen yoluna devam ederken bir yandan da gözler Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinde... Taraftarlar, bir an önce Terim'le anlaşılmasını bekliyor. Bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetimin, teklifin çerçevesini belirlediği öğrenildi. Başkan Cengiz'in tecrübeli hocaya, 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Galatasaray tüm sorunlara rağmen yoluna devam ederken bir yandan da gözler Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinde... Taraftarlar, bir an önce Terim'le anlaşılmasını bekliyor. Bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetimin, teklifin çerçevesini belirlediği öğrenildi. Başkan Cengiz'in tecrübeli hocaya, 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
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Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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