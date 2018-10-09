Spor hocası Nagatomo
Galatasaray'ın sevilen ismi Yuto Nagatomo'nun, Japonya'da televizyon programlarında spor eğitimi verdiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, İstanbul'daki evinde çekilen görüntüler, ülkesinde Tokyo TV'de 'Yuto Nagatomo ile Sabah Egzersizi' isimli programda ekrana getirilirken büyük ilgi gördüğü belirtildi.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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