Spor hocası Nagatomo – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Spor hocası Nagatomo

    Spor hocası Nagatomo
    Galatasaray'ın sevilen ismi 'nun, 'da televizyon programlarında spor eğitimi verdiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, 'daki evinde çekilen görüntüler, ülkesinde Tokyo TV'de ' ile Sabah Egzersizi' isimli programda ekrana getirilirken büyük ilgi gördüğü belirtildi.
    1. 9.10.2018
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