Ryan Donk maç sayıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    maç sayıyor

    <a href="/index/ryan-donk?id=5fc6c47d-a26a-4043-ac68-dc755550f4a5" class="" rel="tag">Ryan Donk</a> maç sayıyor

    'in nereye koysa görevini layıkıyla yerine getiren ve maçında attığı golle yıldızını parlatan bir yıl daha forması giymeye devam edecek gibi görünüyor.

    Sezon başında sözleşmesi 1 milyon 895 bin euro sabit ücret karşılığı 1+1 yıl uzatılan Donk'un kontratında yer alan ' ve 'da 21 maç oynarsa 200 bin euro prim alır+sözleşme bir sezon kendiliğinden uzar' maddesi yer alıyor. Bu maddenin devreye girmesi için de 14 maçı kaldı.
    1. 9.10.2018
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