Ryan Donk maç sayıyor
Fatih Terim'in nereye koysa görevini layıkıyla yerine getiren ve Antalyaspor maçında attığı golle yıldızını parlatan Ryan Donk bir yıl daha Galatasaray forması giymeye devam edecek gibi görünüyor.
- 9.10.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
-
TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
-
Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Ryan Donk maç sayıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.