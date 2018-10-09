Oranlar yenilendi – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Oranlar yenilendi

    Oranlar yenilendi
    deplasmanında kaybeden 'ın, İddaa'da Şampiyonlar Ligi grup liderliği oranı 3'ten 5'e yükseldi. Bahis oranı 2.30'dan 2'ye çekilen ise favori olmaya devam etti. 'nin oranı ise 2.90'dan 2.20'ye geriledi. Ayrıca G.Saray'ın Devler Ligi şampiyonluğu oranı 1'e 250'den 1'e 350'ye yükseltildi.

    TEK KAYBEDEN PORTO
    'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden ve Lokomotiv Moskova da haftayı galibiyetle kapattı. Schalke, Düsseldorf'u 2-0, Lokomotiv Moskova ise CSKA Moskova'yı 1-0 yendi. Benfica'ya 1-0 mağlup olan Porto ise D Grubunun tek galibiyet alamayan takımı oldu.
    1. 9.10.2018
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