Oranlar yenilendi
Porto deplasmanında kaybeden Galatasaray'ın, İddaa'da Şampiyonlar Ligi grup liderliği oranı 3'ten 5'e yükseldi. Bahis oranı 2.30'dan 2'ye çekilen Porto ise favori olmaya devam etti. Schalke'nin oranı ise 2.90'dan 2.20'ye geriledi. Ayrıca G.Saray'ın Devler Ligi şampiyonluğu oranı 1'e 250'den 1'e 350'ye yükseltildi.
TEK KAYBEDEN PORTO
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden Schalke ve Lokomotiv Moskova da haftayı galibiyetle kapattı. Schalke, Düsseldorf'u 2-0, Lokomotiv Moskova ise CSKA Moskova'yı 1-0 yendi. Benfica'ya 1-0 mağlup olan Porto ise D Grubunun tek galibiyet alamayan takımı oldu.
TEK KAYBEDEN PORTO
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden Schalke ve Lokomotiv Moskova da haftayı galibiyetle kapattı. Schalke, Düsseldorf'u 2-0, Lokomotiv Moskova ise CSKA Moskova'yı 1-0 yendi. Benfica'ya 1-0 mağlup olan Porto ise D Grubunun tek galibiyet alamayan takımı oldu.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Oranlar yenilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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