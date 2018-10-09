Hayat Galatasaray'a güzel! – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Hayat 'a güzel!

    Hayat Galatasaray'a güzel!

    Donk’un son anlarda gelen kafa golüyle coşan sarı-kırmızılıların mutluluğu, F.Bahçe ve ’ın puan kaybetmesiyle katlandı. 'nın denetimine, mali sorunlara, forveti olmamasına rağmen Terim önderliğindeki , ligde zirvenin keyfini yaşıyor.

    Süper Lig'de milli araya gerilirken Galatasaraylıların keyfi yerinde... 'u Ryan Donk'un golüyle geçen sarı-kırmızılıların aldığı galibiyet, - ve Konyaspor- maçlarının ardından çok daha fazla değerli hale geldi. F.Bahçe ile Başakşehir, 'in 8. haftasında 2 puandan olurken Beşiktaş da deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı ve o da 2 puan kaybetti. böylece, Beşiktaş ve Başakşehir'e 3, 'a 5 ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise 10 puan fark attı.

    BUGÜN HERKES PERİŞAN
    Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları coştururken sosyal medya mesajlarına da yansıdı. İşte Galatasaray ile moral bulan taraftarların dün Twitter'a düşen öne çıkan mesajlarından bazıları:

    -Galatasaray'a bak ya... İster yensin ister yenilsin bir şekilde haftanın kazananı oluyor. Allah herkese Galatasaray'ın winner'lığından versin. @sinyormonci
    -Bu Haftaya puanımız; 10/10 @Emre- Ergenekon
    -Lideriz kafamız rahat... @ Omer_1905C
    -Dün seninle yarışan bugün herkes perişan! @bestsinoo
    -Doğuyoruz seninle yaşlanıyoruz seninle severek öleceğiz Galatasaray @WinstonBoxxxx
    1. 8.10.2018 23:14
    2. Güncelleme: 9.10.2018 00:37
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