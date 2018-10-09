Hayat Galatasaray'a güzel!
Donk’un son anlarda gelen kafa golüyle coşan sarı-kırmızılıların mutluluğu, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesiyle katlandı. UEFA'nın denetimine, mali sorunlara, forveti olmamasına rağmen Terim önderliğindeki Galatasaray, ligde zirvenin keyfini yaşıyor.
Süper Lig'de milli araya gerilirken Galatasaraylıların keyfi yerinde... Antalyaspor'u Ryan Donk'un golüyle geçen sarı-kırmızılıların aldığı galibiyet, Fenerbahçe- Başakşehir ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarının ardından çok daha fazla değerli hale geldi. F.Bahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 2 puandan olurken Beşiktaş da deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve o da 2 puan kaybetti. Galatasaray böylece, Beşiktaş ve Başakşehir'e 3, Trabzon'a 5 ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise 10 puan fark attı.
BUGÜN HERKES PERİŞAN
Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları coştururken sosyal medya mesajlarına da yansıdı. İşte Galatasaray ile moral bulan taraftarların dün Twitter'a düşen öne çıkan mesajlarından bazıları:
-Galatasaray'a bak ya... İster yensin ister yenilsin bir şekilde haftanın kazananı oluyor. Allah herkese Galatasaray'ın winner'lığından versin. @sinyormonci
-Bu Haftaya puanımız; 10/10 @Emre- Ergenekon
-Lideriz kafamız rahat... @ Omer_1905C
-Dün seninle yarışan bugün herkes perişan! @bestsinoo
-Doğuyoruz seninle yaşlanıyoruz seninle severek öleceğiz Galatasaray @WinstonBoxxxx
BUGÜN HERKES PERİŞAN
Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları coştururken sosyal medya mesajlarına da yansıdı. İşte Galatasaray ile moral bulan taraftarların dün Twitter'a düşen öne çıkan mesajlarından bazıları:
-Galatasaray'a bak ya... İster yensin ister yenilsin bir şekilde haftanın kazananı oluyor. Allah herkese Galatasaray'ın winner'lığından versin. @sinyormonci
-Bu Haftaya puanımız; 10/10 @Emre- Ergenekon
-Lideriz kafamız rahat... @ Omer_1905C
-Dün seninle yarışan bugün herkes perişan! @bestsinoo
-Doğuyoruz seninle yaşlanıyoruz seninle severek öleceğiz Galatasaray @WinstonBoxxxx
- 8.10.2018 23:14
- Güncelleme: 9.10.2018 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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