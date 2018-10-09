Gelecek sezon men tehlikesi var! – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Gelecek sezon men tehlikesi var!

    Gelecek sezon men tehlikesi var!

    ’ın eski 2. Başkanı , ’nın tekrar yargılamasıyla ilgili olarak, “Gelecek sezon men tehlikesi var”diye konuştu.

    'ın eski 2. Başkanı 'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Helvacı 'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, " Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten. Gelecek sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı. (TAKVİM)

    1. 8.10.2018 23:10
    2. Güncelleme: 9.10.2018 00:38
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