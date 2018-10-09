Gelecek sezon men tehlikesi var!
Galatasaray’ın eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı, UEFA’nın tekrar yargılamasıyla ilgili olarak, “Gelecek sezon men tehlikesi var”diye konuştu.
Galatasaray'ın eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Helvacı UEFA'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, " Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. Galatasaray bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten. Gelecek sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı. (TAKVİM)
- 8.10.2018 23:10
- Güncelleme: 9.10.2018 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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