Eren Derdiçok!
Porto maçı öncesinde ağrıları olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, Antalya karşılaşması kadrosuna da alınmamıştı. Albayrak ve Şaş’ın ikna edemediği Derdiyok ile yollar ayrılabilir.
Galatasaray'da Eren Derdiyok problemi büyüyor. Sarı-kırmızılıların elinde tek forvet olarak kalan 30 yaşındaki isim teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı. Ağrı eşiği düşük olan Eren'in sakatlığını öne sürerek forma giymemesi İmparator'un canını sıktı. Porto maçı öncesi doktorların "Oynayabilir" raporuna rağmen ağrıları olduğunu söyleyen Eren Derdiyok kadroya alınmamıştı. Zorlu maçta Sinan Gümüş buraya kaydırılmıştı. Eren'in Antalyaspor'a yetişmesi bekleniyordu ancak deneyimli futbolcu yine ağrıları bulunduğunu söyleyince ipler kopma noktasına geldi.
OCAKTA GİDEBİLİR
Fatih Terim'in sakatlığını öne sürerek kritik maçları kaçıran Eren Derdiyok'a çok kızgın olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki forvetle önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak görüştü. Eren "Ağrım var" dedi. Ardından Terim'in yardımcısı Hasan Şaş da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Eren'in Şaş'a "Yeter artık bana bu kadar baskı yapmayın" şeklinde bir tepki gösterdiği kaydedildi. Bu gelişme Fatih Terim'i kızdırırken deneyimli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcının, Eren'in yerine forvet istediği kaydedildi.
Savaş ÇORLU
FATİH TERİM'İN SAKATLIK ANISI
Fatih Terim, UEFA Kupası alındıktan sonra ATV'de bir programa katılmıştı. Burada UEFA finalinde Bülent Korkmaz'ın çıkık omuzla nasıl maça devam ettiğini ve sakatlığa bakış açısını anlatmıştı. İşte o sözler: "3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmıştık. Bülent beni çok iyi tanır. Bülent oyundan çıkacaksa hastanelik olmuştur. Hiç de merak etmedim özellikle Bülent düşünce. O düşer kalkar, devam eder. Acımıştır biraz sonra devam eder. Antrenmanda da ona masör, doktor yollamam."
TOLGA BÖYLE GİTMİŞTİ
Fatih Terim, sakatlık konusunda oyuncularından daha çok fedakarlık bekleyen bir teknik adam. İmparator, geçtiğimiz sezon da sakatlıklarını öne sürerek forma giymeyen Tolga Ciğerci'yi kadro dışı bırakmıştı. Sezon başında da mutlaka gönderilmesini söylemişti. Tolga F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu.
OCAKTA GİDEBİLİR
Fatih Terim'in sakatlığını öne sürerek kritik maçları kaçıran Eren Derdiyok'a çok kızgın olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki forvetle önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak görüştü. Eren "Ağrım var" dedi. Ardından Terim'in yardımcısı Hasan Şaş da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Eren'in Şaş'a "Yeter artık bana bu kadar baskı yapmayın" şeklinde bir tepki gösterdiği kaydedildi. Bu gelişme Fatih Terim'i kızdırırken deneyimli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcının, Eren'in yerine forvet istediği kaydedildi.
Savaş ÇORLU
FATİH TERİM'İN SAKATLIK ANISI
Fatih Terim, UEFA Kupası alındıktan sonra ATV'de bir programa katılmıştı. Burada UEFA finalinde Bülent Korkmaz'ın çıkık omuzla nasıl maça devam ettiğini ve sakatlığa bakış açısını anlatmıştı. İşte o sözler: "3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmıştık. Bülent beni çok iyi tanır. Bülent oyundan çıkacaksa hastanelik olmuştur. Hiç de merak etmedim özellikle Bülent düşünce. O düşer kalkar, devam eder. Acımıştır biraz sonra devam eder. Antrenmanda da ona masör, doktor yollamam."
TOLGA BÖYLE GİTMİŞTİ
Fatih Terim, sakatlık konusunda oyuncularından daha çok fedakarlık bekleyen bir teknik adam. İmparator, geçtiğimiz sezon da sakatlıklarını öne sürerek forma giymeyen Tolga Ciğerci'yi kadro dışı bırakmıştı. Sezon başında da mutlaka gönderilmesini söylemişti. Tolga F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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