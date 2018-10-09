Eren Derdiçok! – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Eren Derdiçok!

    Eren Derdiçok!

    Porto maçı öncesinde ağrıları olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, karşılaşması kadrosuna da alınmamıştı. Albayrak ve Şaş’ın ikna edemediği Derdiyok ile yollar ayrılabilir.

    'da problemi büyüyor. Sarı-kırmızılıların elinde tek forvet olarak kalan 30 yaşındaki isim teknik direktör 'i kızdırdı. eşiği düşük olan Eren'in sakatlığını öne sürerek forma giymemesi İmparator'un canını sıktı. Porto maçı öncesi doktorların "Oynayabilir" raporuna rağmen ağrıları olduğunu söyleyen kadroya alınmamıştı. Zorlu maçta buraya kaydırılmıştı. Eren'in 'a yetişmesi bekleniyordu ancak deneyimli futbolcu yine ağrıları bulunduğunu söyleyince ipler kopma noktasına geldi.

    OCAKTA GİDEBİLİR
    Fatih Terim'in sakatlığını öne sürerek kritik maçları kaçıran Eren Derdiyok'a çok kızgın olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki forvetle önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak görüştü. Eren "Ağrım var" dedi. Ardından Terim'in yardımcısı da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Eren'in Şaş'a "Yeter artık bana bu kadar baskı yapmayın" şeklinde bir tepki gösterdiği kaydedildi. Bu gelişme 'i kızdırırken deneyimli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcının, Eren'in yerine forvet istediği kaydedildi.

    Savaş ÇORLU

    FATİH TERİM'İN SAKATLIK ANISI
    Fatih Terim, Kupası alındıktan sonra ATV'de bir programa katılmıştı. Burada finalinde 'ın çıkık omuzla nasıl maça devam ettiğini ve sakatlığa bakış açısını anlatmıştı. İşte o sözler: "3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmıştık. Bülent beni çok iyi tanır. Bülent oyundan çıkacaksa hastanelik olmuştur. Hiç de merak etmedim özellikle Bülent düşünce. O düşer kalkar, devam eder. Acımıştır biraz sonra devam eder. Antrenmanda da ona masör, doktor yollamam."

    TOLGA BÖYLE GİTMİŞTİ
    Fatih Terim, sakatlık konusunda oyuncularından daha çok fedakarlık bekleyen bir teknik adam. İmparator, geçtiğimiz sezon da sakatlıklarını öne sürerek forma giymeyen 'yi kadro dışı bırakmıştı. Sezon başında da mutlaka gönderilmesini söylemişti. Tolga F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu.
    1. 9.10.2018
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