Divan toplanıyor
Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Saat 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları üyelere sunulacak.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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