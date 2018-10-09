Divan toplanıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Divan toplanıyor

    Divan toplanıyor
    'da olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Saat 13.30'da Lisesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları üyelere sunulacak.
    1. 9.10.2018
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