Sihirli dokunuş!
Antalya’da gol bulmakta zorlanan Aslan, Terim’in müthiş taktik hamlesiyle zafere uzandı. 85’te oyuna aldığı Donk attığı golle maçın kahramanı oldu
TRİBÜNLER AYAKTA ALKIŞLADI
Vakit kaybetmeden hamlelerine devam eden tecrübeli hoca 76'de Belhanda'nın yerine Maicon'u sahaya sürdü. Terim 85'te ise golcü Onyekuru'yu oyundan alıp yerine Donk'u soktu. İmparator'un savunma ağırlıklı bu oyuncu hamleleri nin ardından asıl sihirli dokunuşu geldi. Terim her iki oyuncusunu da forvette görevlendirirken 85'te oyuna giren Donk tam iki dakka sonra harika bir kafa vuruşuyla skoru belirledi. İmparator Antalya'da alkışlandı.
HASRET GİDERDİ
Teknik direktör Fatih Terim, eski oyuncusu Yekta Kurtuluş ile maç öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.
KADROYU BOZMADI
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları dolayısıyla Charles, Barrada, Mevlüt ve Vainqueur kadroda yer almadı.
SiNAN TOP ALAMADI
DÜN akşamki maçta Eren Derdiyok'un yokluğunda yine Sinan Gümüş forvette görev yaptı. Ancak genç futbolcu topla buluşmakta zorlandı. Sinan, Antalyaspor karşısında ilk yarıda en az topla buluşan (5) isim oldu. Onyekuru (14) ve Muslera (18) Sinan'ı takip eden isimlerdi.
MUSLERA UCUZ ATLATTI!
Maçın ilk dakikalarında Maicon'un yerde kaldığı pozisyonda Antalyalı futbolcular faul ve kart bekledi. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Maicon, Uruguaylı eldivenin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır pozisyonun kurallar dahilinde olduğunu söyleyerek 'devam' kararı verdi. Antalyaspor taraftarları, sosyal medyada bu pozisyondan dolayı hakem Çakır'a büyük tepki gösterdi.
PENALTI İPTAL
İlk yarının son anlarında Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi. Soldan yapılan ortada Rodrigues ve Cisokho hava topuna çıktı. Cüneyt Çakır, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ancak 'VAR' odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar inceledi ve kararını iptal etti. Yazarımız Erman Toroğlu da penaltının iptal edilmesinin doğru karar olduğunu açıkladı.
4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Porto maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, Ömer Bayram ile Badou Ndiaye'ye ilk 11'de şans verdi. Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.
ZEMİN İSYANI
Galatasaray'ın gol bulmakta zorlandığı Antalya maçında saha zemini de isyan ettirdi. Top kontrolü yapmakta zorlanan sarı-kırmızılı oyuncular yerden atılan paslarda da isabet sağlamakta sıkıntı yaşadı. Rakip oyunculardan çok zeminle boğuşmak zorunda kalan Galatasaraylı futbolclar ilk yarıda gol atamadı. Antalyasporlu oyuncular da zeminden yakındı.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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