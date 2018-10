Sihirli dokunuş!

TRİBÜNLER AYAKTA ALKIŞLADI

gol bulmakta zorlandığı Antalya deplasmanında teknik direktör Fatih Terim 'in oyuna yaptığı sihirli müdahaleler ile 3 puana uzandı, rahat bir nefes aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray ikinci yarıda oyunu rakip alana yıksa da gol bulmakta sozorlanmaya devam etti. İşte tam bu anlarda teknik direktör Fatih Terim 'in oyuna müdahelesi geldi. 62'de Rodrigues'in yerine Feghuli'yi oyuna sokan Terim istediğini alamadı.Vakit kaybetmeden hamlelerine devam eden tecrübeli hoca 76'de Belhanda'nın yerine Maicon'u sahaya sürdü. Terim 85'te ise golcü Onyekuru'yu oyundan alıp yerine Donk'u soktu. İmparator'un savunma ağırlıklı bu oyuncu hamleleri nin ardından asıl sihirli dokunuşu geldi. Terim her iki oyuncusunu da forvette görevlendirirken 85'te oyuna giren Donk tam iki dakka sonra harika bir kafa vuruşuyla skoru belirledi. İmparator Antalya'da alkışlandı.Teknik direktör Fatih Terim, eski oyuncusu Yekta Kurtuluş ile maç öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları dolayısıyla Charles, Barrada, Mevlüt ve Vainqueur kadroda yer almadı.DÜN akşamki maçta Eren Derdiyok 'un yokluğunda yine Sinan Gümüş forvette görev yaptı. Ancak genç futbolcu topla buluşmakta zorlandı. Sinan, Antalyaspor karşısında ilk yarıda en az topla buluşan (5) isim oldu. Onyekuru (14) ve Muslera (18) Sinan'ı takip eden isimlerdi.Maçın ilk dakikalarında Maicon'un yerde kaldığı pozisyonda Antalyalı futbolcular faul ve kart bekledi. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Maicon, Uruguaylı eldivenin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır pozisyonun kurallar dahilinde olduğunu söyleyerek 'devam' kararı verdi. Antalyaspor taraftarları, sosyal medyada bu pozisyondan dolayı hakem Çakır'a büyük tepki gösterdi.İlkyarının son anlarında Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi. Soldan yapılan ortada Rodrigues ve Cisokho hava topuna çıktı. Cüneyt Çakır , elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ancak 'VAR' odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar inceledi ve kararını iptal etti. Yazarımız Erman Toroğlu da penaltının iptal edilmesinin doğru karar olduğunu açıkladı.GalatasarayTeknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Porto maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, Ömer Bayram ile Badou Ndiaye'ye ilk 11'de şans verdi. SüperLig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.Galatasaray'ıngol bulmakta zorlandığı Antalya maçında saha zemini de isyan ettirdi. Top kontrolü yapmakta zorlanan sarı-kırmızılı oyuncular yerden atılan paslarda da isabet sağlamakta sıkıntı yaşadı. Rakip oyunculardan çok zeminle boğuşmak zorunda kalan Galatasaraylı futbolclar ilk yarıda gol atamadı. Antalyasporlu oyuncular da zeminden yakındı.