Sihirli dokunuş!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Sihirli dokunuş!

    Sihirli dokunuş!

    Antalya’da gol bulmakta zorlanan Aslan, Terim’in müthiş taktik hamlesiyle zafere uzandı. 85’te oyuna aldığı Donk attığı golle maçın kahramanı oldu

    gol bulmakta zorlandığı Antalya deplasmanında teknik direktör 'in oyuna yaptığı sihirli müdahaleler ile 3 puana uzandı, rahat bir nefes aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. ikinci yarıda oyunu rakip alana yıksa da gol bulmakta sozorlanmaya devam etti. İşte tam bu anlarda teknik direktör 'in oyuna müdahelesi geldi. 62'de Rodrigues'in yerine Feghuli'yi oyuna sokan Terim istediğini alamadı.

    TRİBÜNLER AYAKTA ALKIŞLADI


    Vakit kaybetmeden hamlelerine devam eden tecrübeli hoca 76'de Belhanda'nın yerine Maicon'u sahaya sürdü. Terim 85'te ise golcü Onyekuru'yu oyundan alıp yerine Donk'u soktu. İmparator'un savunma ağırlıklı bu oyuncu hamleleri nin ardından asıl sihirli dokunuşu geldi. Terim her iki oyuncusunu da forvette görevlendirirken 85'te oyuna giren Donk tam iki dakka sonra harika bir kafa vuruşuyla skoru belirledi. İmparator Antalya'da alkışlandı.

    HASRET GİDERDİ


    Teknik direktör Fatih Terim, eski oyuncusu ile maç öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.

    KADROYU BOZMADI


    Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları dolayısıyla Charles, Barrada, Mevlüt ve Vainqueur kadroda yer almadı.

    SiNAN TOP ALAMADI


    DÜN akşamki maçta 'un yokluğunda yine forvette görev yaptı. Ancak genç futbolcu topla buluşmakta zorlandı. Sinan, karşısında ilk yarıda en az topla buluşan (5) isim oldu. Onyekuru (14) ve Muslera (18) Sinan'ı takip eden isimlerdi.

    MUSLERA UCUZ ATLATTI!


    Maçın ilk dakikalarında Maicon'un yerde kaldığı pozisyonda Antalyalı futbolcular faul ve kart bekledi. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Maicon, Uruguaylı eldivenin sert müdahalesiyle yerde kaldı. pozisyonun kurallar dahilinde olduğunu söyleyerek 'devam' kararı verdi. Antalyaspor taraftarları, sosyal medyada bu pozisyondan dolayı hakem Çakır'a büyük tepki gösterdi.

    PENALTI İPTAL


    İlk yarının son anlarında Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi. Soldan yapılan ortada Rodrigues ve Cisokho hava topuna çıktı. , elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ancak 'VAR' odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar inceledi ve kararını iptal etti. Yazarımız da penaltının iptal edilmesinin doğru karar olduğunu açıkladı.

    4 DEĞİŞİKLİK YAPTI


    Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Porto maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, ile Badou Ndiaye'ye ilk 11'de şans verdi. Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan ve Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.

    ZEMİN İSYANI


    Galatasaray'ın gol bulmakta zorlandığı Antalya maçında saha zemini de isyan ettirdi. Top kontrolü yapmakta zorlanan sarı-kırmızılı oyuncular yerden atılan paslarda da isabet sağlamakta sıkıntı yaşadı. Rakip oyunculardan çok zeminle boğuşmak zorunda kalan Galatasaraylı futbolclar ilk yarıda gol atamadı. Antalyasporlu oyuncular da zeminden yakındı.
    1. 7.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sihirli dokunuş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN