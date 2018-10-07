Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Donk’un 87. dakikada attığı kafa gölüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcu Donk, "Fırsatı yakaladım ve golü attım" dedi.
"FIRSATI DEĞERLENDİRDİM"
Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi ile ilgili yaptığı şakaya da değinen Donk, "İsmimden dolayı hocamız böyle bir şaka yapmış olabilir. Gole gelirsek Mariano'nun kontrolünü gördüm, güzel bir kontroldü. Genelde stoperleri zorlayan toplar ön direğe yapılan sert ortadır. Ben de bunu hissettim. Ön direğe koştum. Ve gol geldi" ifadelerini kullandı.
- 6.10.2018 22:24
- Güncelleme: 7.10.2018 00:58
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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