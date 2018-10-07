King Donk
Ryan Donk, Antalya karşısında 85. dakikada oyuna girdi, iki dakika sonra topla ilk buluşmasında topu ağlara bıraktı. Cimbom’a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.
Maç sonrasında galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Topa ilk dokunmam gol oldu. Çok mutlu oldum. Arkadaşlara da söylüyorum. Kanatlarımız çok iyi çalışıyor. Sürekli top getiriyorlar. Ön direğe koşmak gerekiyor. Mariano'nun ortasını gördüm ve ona doğru hareketlendim" diye konuştu.
Teknik direktör Fatih Terim'in son dakikalarda Maicon ile birlikte kendine forvette görev vermesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: Bence çok güzel bir taktik hamlesiydi. Hava toplarını onlar kazanıyordu. Maicon'la beni ileri koymasıyla hava toplarını kazanmaya başladık ve gol geldi. Belki ileriki maçlarda da bu taktikle oynarız.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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