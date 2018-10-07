King Donk
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    King Donk

    King Donk

    Ryan Donk, karşısında 85. dakikada oyuna girdi, iki dakika sonra topla ilk buluşmasında topu ağlara bıraktı. Cimbom’a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.

    Maç sonrasında galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Topa ilk dokunmam gol oldu. Çok mutlu oldum. Arkadaşlara da söylüyorum. Kanatlarımız çok iyi çalışıyor. Sürekli top getiriyorlar. Ön direğe koşmak gerekiyor. Mariano'nun ortasını gördüm ve ona doğru hareketlendim" diye konuştu.

    Teknik direktör 'in son dakikalarda Maicon ile birlikte kendine forvette görev vermesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: Bence çok güzel bir taktik hamlesiydi. Hava toplarını onlar kazanıyordu. Maicon'la beni ileri koymasıyla hava toplarını kazanmaya başladık ve gol geldi. Belki ileriki maçlarda da bu taktikle oynarız.

    1. 7.10.2018
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