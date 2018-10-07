Kabus bitti!

Süper Lig'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasman maçından hüsranla ayrılan G.Saray, Antalya'da güldü. Dış sahada sırasıyla oynadığı karşılaşmalarda Trabzon'a 4-0, Akhisar'a 3-0, Porto'ya da 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Güney ekibi karşısında şeytanın bacağını kırdı. Bu maçlarda aldığı yenilgilerin yanı sıra yediği 8 golle hayal kırıklığı yaşatan Cimbom, Antalya'da hem 3 puana ulaştı, hem de kalesini gole kapattı. Son dakikada ceza sahasında yaşanan karambol dışında Antalyaspor'a pozisyon da vermeyen Aslan, savunmada neredeyse sıfır hatayla oynadı. Oyunun genelinde üstün olan G.Saray, milli aradan sonra 19 Ekim'de Bursa, 24 Ekim'de de Schalke ile taraftarları önünde karşı karşıya gelecek.





MARiANO KLASİĞİ!



Sarı-kırmızılıların vazgeçilmezleri arasında yer alan Mariano, dün akşam öne çıkan isimlerden oldu Donk'un golünde asisti yapan Brezilyalı futbolcu, galibiyette kilit rol oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, savunmadaki futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma katkıda bulundu. Bu arada Galatasaray formasıyla yaptığı 7 asistin 6'sı deplasmanlarda geldi.





MUSLERA GEÇİT VERMEDİ



Antalya Stadı'nda dün akşamki maç öncesi dikkat çeken bir koreografi vardı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımlarının yendiği takımları hatırlattı ve en sona Muslera'nın resmini koydu. Antalyaspor taraftarları, "Sıra Galatasaray'da" mesajı verdi ama Uruguaylı file bekçisi, kalesini gole kapadı.





BAŞKAN CENGİZ EVDEN TAKİP ETTİ



Devler Ligi'nde Porto ile oynanan maçta rahatsızlanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya deplasmanında yerini alamadı. Zatürre tehlikesi nedeniyle bir süredir tedavi gören başkan Cengiz, dün akşamki karşılaşmayı evinden takip etti. Serum tedavisi gören sarı-kırmızılıların patronunun, UEFA'nın aldığı yeniden inceleme kararıyla ilgili de evinde çalışma yapacağı öğrenildi.





SCHALKE'DEN 2'DE 2



Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04, Bundesliga'da çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta Mainz'ı 1-0'la geçen Schalke, dün de Düsseldorf deplasmanından zafere uzandı. Mavi-beyazlılar, McKennie ve Burgstaller'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.