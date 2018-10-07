Galatasaray'ın rakibi Porto yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Porto, Portekiz Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybetti.
Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Benfica'nın golünü 62'nci dakikada Haris Seferovic atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu. Porto, Benfica'ya kaybederek 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
- 7.10.2018 22:23
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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