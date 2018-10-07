Galatasaray'ın rakibi Porto yenildi – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'ın rakibi yenildi

    Galatasaray'ın rakibi Porto yenildi

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden 'ın rakiplerinden , Portekiz Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda 'ya 1-0 kaybetti.

    Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede 'nın golünü 62'nci dakikada atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu. , Benfica'ya kaybederek 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

    1. 7.10.2018 22:23
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