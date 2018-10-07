Galatasaray: 70 - Anadolu Efes: 73 – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    : 70 - : 73

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>: 70 - <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>: 73

    Türkiye Tahincioğlu Basketbol Ligi 2018/19 sezonu ilk haftasında , 'ı deplasmanda 73-70 yendi.

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ı 73-70'lik skorla mağlup etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan , Buğrahan, Larkin ve Motum'dan bulduğu basketlerle 11-2 öne geçti. Sarı-kırmızılılar periyodun geri kalanında Klobucar ve Erol Can ile hücumda sayılar bulsa da Motum ve Larkin'in sayılarıyla Efes, periyodu 24-13 önde kapattı.
    İkinci periyodun başında iki takım da atışlarda isabet kaydedemezken, , serbest atış çizgisinden bulduğu Webster, Harrison ve Hayes'ın 8 sayısı ile farkı indirdi skoru 26-21'e getirdi. Daha sonra son 1 dakika 15 saniye kalan Harrison'ın 3'lüğü ile sarı-kırmızılılar farkı 1'e indirdi (28-27). Son anlarda Dunston ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes, devreye 32-28 önde girdi.
    Üçüncü periyodun başında hücumda isabetli oynayan Efes, Larin, Buğrahan ve Motum'un basketleri ile farkı 7'e çıkardı (41-34). Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray, hücumda da etkinliğini artırmayınca 47-39 geriye düştü. Son anlarda Efes, Sertaç, Simon ve Buğrahan'ın sayılarıyla periyodu 55-47 üstün tamamladı.

    Son periyoda pota altında Sertaç Şanlı'nın bulduğu sayılarla başlayan lacivert-beyazlılar farkı çift hanelere çıkardı (64-52). Daha sonra Harrison ve Webster ile üst üste 3 tane 3'lük bulan Galatasaray farkı 5'e indirdi (66-61). Son 25 saniye kale sarı-kırmızılılar Hayes'ın 3'lüğü ile farkı 2'ye indirdi (68-66). Son anlarda Simon ve Larkin ile serbest atıştan sayılar bulan Efes, parkeden 73-70'lik skorla galip ayrıldı.
    Mücadelenin en skoreri Anadolu Efes'te 20 sayı oynayan Motum olurken, Galatasaray ise Harrison 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.

    1. 7.10.2018 17:11
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