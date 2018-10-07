Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: “UEFA konusunda hata yapmayacağız”
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA’nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili, “Endişe edecek bir şey yok. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl içinde önemli olduğunu ifade ettik. Bize ‘hata yapmayın sakın’ diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
"HATA YAPMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili de açıklama yapan Albayrak, "Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl içinde önemli olduğunu ifade ettik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" dedi.
- 6.10.2018 22:20
- Güncelleme: 7.10.2018 01:20
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: “UEFA konusunda hata yapmayacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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