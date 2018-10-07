"Çok güzel oldu!"
“Hem dış sahada kazanamama şanssızlığımızı kırdık hem de milli ara öncesi ekstra bir moral kazandık. Çok güzel bir sonuç oldu. Umarım hep böyle gider”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Donk'un son dakikalarda attığı golle gelen zafer için oldukça keyifliydi. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmenin, yarışın içinde her zaman kalabilmek adına önemli olduğunun altını çizen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, deplasmanlarda kazanamama şanssızlığını kırdıkları için ayrıca mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
MİNİMUM KAYIPLA
Tecrübeli teknik adam, "Hem dış sahada galip gelememe şanssızlığımızı kırdık hem de milli ara öncesi ekstra bir moral kazanmış olduk. Bizim açımızdan gerçekten çok güzel bir sonuç oldu. Evimize mutlu bir şekilde dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Sezon sonuna kadar minimum kayıpla devam etmek istediklerini de kaydeden Terim, "Umarım her zaman böyle devam ederiz" dedi
KAZANMAK İSTEDİLER
Terim, oyuncuların performansından memnun kaldığını da ekledi. Talabelerini kutlayan tecrübeli teknik adam, "Kazanmak istediler, bunun için uğraştılar ve karşılığıını aldılar" ifadesini kullandı.
OLAYIN BİLİNCİNDEYİZ DEMİŞTİ
Terim maç öncesi, "Son deplasmanı Türkiye Ligi olarak Akhisar'da bıraktık. Bu konuda oyuncularımıza bir şey dememize gerek yok, olayın bilincindeler. Bu tip maçları alabileceğimizi biliyoruz, alışmalıyız" demişti. Aslan, gerekeni yapıp kazandı.
TERİM'DEN KAFES TEPKİSİ
Antalya Stadı'nda deplasman tribünündeki kafes uygulaması devam ediyor. Kendilerine ayrılan tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar camekanla kaplı bölümden seslerini duyurmaya çalıştı. Fatih Terim de buna tepki gösterip ''Antalya gibi bir turizm şehrinde rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribün, nefes alınacak durumda olmayan bir yer. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum'' dedi.
MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR
Galatasaraylı futbolcular, hafta içinde yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak için karşılaşmada kollarına siyah bant taktılar. Ayrıca mücadele öncesinde de şehitler için saygı duruşu yapıldı.
TEKERLEKLİ SANDALYE TEHLİKEDE
Galatasaray, gelir gider dengesi nedeniyle tekerlekli sandalye basketbol takımının uluslararası turnuvalara katılmamasının gündeme geldiğini ve konunun Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ile istişare edildiğini duyurdu. Aslan'ın 21 yaşındaki yıldızı Henry Onyekuru oyunda kaldığı 85 dakika boyunca iyi mücadele etti. Henry'nin G.Saray'da 10 maçta 2 golü var.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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