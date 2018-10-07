"Çok güzel oldu!"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    "Çok güzel oldu!"

    "Çok güzel oldu!"

    “Hem dış sahada kazanamama şanssızlığımızı kırdık hem de milli ara öncesi ekstra bir moral kazandık. Çok güzel bir sonuç oldu. Umarım hep böyle gider”

    Galatasaray Teknik Direktörü , Donk'un son dakikalarda attığı golle gelen zafer için oldukça keyifliydi. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmenin, yarışın içinde her zaman kalabilmek adına önemli olduğunun altını çizen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, deplasmanlarda kazanamama şanssızlığını kırdıkları için ayrıca mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

    MİNİMUM KAYIPLA


    Tecrübeli teknik adam, "Hem dış sahada galip gelememe şanssızlığımızı kırdık hem de milli ara öncesi ekstra bir moral kazanmış olduk. Bizim açımızdan gerçekten çok güzel bir sonuç oldu. Evimize mutlu bir şekilde dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Sezon sonuna kadar minimum kayıpla devam etmek istediklerini de kaydeden Terim, "Umarım her zaman böyle devam ederiz" dedi

    KAZANMAK İSTEDİLER

    Terim, oyuncuların performansından memnun kaldığını da ekledi. Talabelerini kutlayan tecrübeli teknik adam, "Kazanmak istediler, bunun için uğraştılar ve karşılığıını aldılar" ifadesini kullandı.

    OLAYIN BİLİNCİNDEYİZ DEMİŞTİ


    Terim maç öncesi, "Son deplasmanı Türkiye Ligi olarak Akhisar'da bıraktık. Bu konuda oyuncularımıza bir şey dememize gerek yok, olayın bilincindeler. Bu tip maçları alabileceğimizi biliyoruz, alışmalıyız" demişti. Aslan, gerekeni yapıp kazandı.

    TERİM'DEN KAFES TEPKİSİ


    Antalya Stadı'nda deplasman tribünündeki kafes uygulaması devam ediyor. Kendilerine ayrılan tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar camekanla kaplı bölümden seslerini duyurmaya çalıştı. de buna tepki gösterip ''Antalya gibi bir turizm şehrinde rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribün, nefes alınacak durumda olmayan bir yer. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum'' dedi.

    MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR


    Galatasaraylı futbolcular, hafta içinde yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak için karşılaşmada kollarına siyah bant taktılar. Ayrıca mücadele öncesinde de şehitler için saygı duruşu yapıldı.

    TEKERLEKLİ SANDALYE TEHLİKEDE


    Galatasaray, gelir gider dengesi nedeniyle tekerlekli sandalye basketbol takımının uluslararası turnuvalara katılmamasının gündeme geldiğini ve konunun Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu ile istişare edildiğini duyurdu. Aslan'ın 21 yaşındaki yıldızı Henry Onyekuru oyunda kaldığı 85 dakika boyunca iyi mücadele etti. Henry'nin G.Saray'da 10 maçta 2 golü var.

    1. 7.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Çok güzel oldu!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN