Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'dan ve VAR göndermesi!

    Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!

    Sabah gazetesi yazarı , 'ın deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleden sonra attığı tweet'ler ile gündeme oturdu.

    'in 8.hafta mücadelesinde 'ın deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Sabah gazetesi yazarı 'ın attığı tweet'ler gündeme bomba gibi düştü.

    Ahmet Çakar'ın attığı tweet'lerde ve VAR'a yaptığı gönderme sosyal medyanın ilgisini üzerine topladı.

    Ahmet Çakar attığı tweet'lerde; "Maçın gerçek sonucu; Cüneyt Çakır 1-0 Antalyaspor" ve "Yemişim VAR'ınızı. Maçın başındaki Muslera'nın Antalyalı oyuncunun karnına tekmesi cezasız kalıyorsa ya da son saniyedeki Muslera'nın önündeki oyuncuyu açık ve net şekilde itmesi, penaltı olarak cezalandırılmıyorsa VAR kişiye özel, takıma özel demektir." ifadelerini kullandı.

    İŞTE AHMET ÇAKAR'IN CÜNEYT ÇAKIR VE VAR'A GÖNDERME YAPTIĞI TWEET'LER!

    "Maçın gerçek sonucu; Cüneyt Çakır 1-0 Antalyaspor"

    "Yemişim VAR'ınızı. Maçın başındaki Muslera'nın Antalyalı oyuncunun karnına tekmesi cezasız kalıyorsa ya da son saniyedeki Muslera'nın önündeki oyuncuyu açık ve net şekilde itmesi, penaltı olarak cezalandırılmıyorsa VAR kişiye özel, takıma özel demektir."

    1. 7.10.2018 01:46
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