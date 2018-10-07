Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleden sonra attığı tweet'ler ile gündeme oturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta mücadelesinde Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar'ın attığı tweet'ler gündeme bomba gibi düştü.
Ahmet Çakar'ın attığı tweet'lerde Cüneyt Çakır ve VAR'a yaptığı gönderme sosyal medyanın ilgisini üzerine topladı.
Ahmet Çakar attığı tweet'lerde; "Maçın gerçek sonucu; Cüneyt Çakır 1-0 Antalyaspor" ve "Yemişim VAR'ınızı. Maçın başındaki Muslera'nın Antalyalı oyuncunun karnına tekmesi cezasız kalıyorsa ya da son saniyedeki Muslera'nın önündeki oyuncuyu açık ve net şekilde itmesi, penaltı olarak cezalandırılmıyorsa VAR kişiye özel, takıma özel demektir." ifadelerini kullandı.
İŞTE AHMET ÇAKAR'IN CÜNEYT ÇAKIR VE VAR'A GÖNDERME YAPTIĞI TWEET'LER!
"Maçın gerçek sonucu; Cüneyt Çakır 1-0 Antalyaspor"
"Yemişim VAR'ınızı. Maçın başındaki Muslera'nın Antalyalı oyuncunun karnına tekmesi cezasız kalıyorsa ya da son saniyedeki Muslera'nın önündeki oyuncuyu açık ve net şekilde itmesi, penaltı olarak cezalandırılmıyorsa VAR kişiye özel, takıma özel demektir."
- 7.10.2018 01:46
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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