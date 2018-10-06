Cimbom, iyi oynayıp, çok gol kaçırdığı ve 1-0 kaybettiği Porto karşılaşması sonrası biraz moralsiz... Devler Ligi'nde oynanan futbol keyif verse de Aslan güçlü rakibine yenilmişti. Galatasaray, Porto'dan direkt Antalya'ya geçerek Süper Lig'deki 8. hafta maçının hazırlıklarına burada devam etmişti. Sarı-kırmızılılar bugün Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçtan mutlak 3 puan bekliyor. Bu sezon dış sahada çıktığı karşılaşmalarda büyük sorun yaşayan Aslan 'fobi' sözüne son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları da Porto'dan dönüş uçağında kafa kafaya vererek bu maçı en ince detayına kadar konuştular. İmparator öğrencileri ile de görüşerek lider geldikleri Antalya'dan zirvede dönmeleri gerektiğini söyledi. Galatasaray son 3 deplasman maçında 8 gol yedi, hiç atamadı. Antalya ile ligde 44 kez karşılaştı. Aslan'ın 26-7 üstünlüğü bulunuyor. Cimbom 84 kez ağları sarstı, 44 gol yedi. Antalya'da da 13-3 üstün.



EYVAH! ÇAKIR

Aslan, Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçların yarısını kazanabildi. Deneyimli hakemin yönettiği 46 maçın 23'ünü Galatasaray galibiyetle tamamladı. 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, 12 maçtan Cimbom mağlup ayrıldı.



MARİANO FİLHO SARI SINIRINDA

Aslan'ın sağ beki Mariano bu sezon Göztepe, Trabzonspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Brezilyalı futbolcu bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında da kart görürse cezalı duruma düşecek. Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Terim gereksiz karta karşı uyardı.



USTA-ÇIRAK KAPIŞMASI

Galatasaray ile Antalyaspor mücadelesi sarıkırmızılı kulübün iki efsane ismini de karşı karşıya getirecek. Birlikte UEFA Kupası ve sayısız başarı kazanan Fatih Terim ile Bülent Korkmaz bugün Antalya Stadı'nda birbirlerini yenmeye çalışacak. Fatih Terim ve Bülent Korkmaz, teknik direktör kulübelerinde birbirlerine iki kez rakip oldular. 2012'de Terim'li Aslan, Korkmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor'u 5-1 yenmişti. 2013'te ise Cimbom, Başakşehir'i 2-0'lık skor ile geçmişti.



CEZASI BİTTİ BUGÜN 11'DE YER ALACAK

Younes Belhanda, Trabzonspor deplasmanında gördüğü direkt kırmızı kart sonucu 3 maç ceza almıştı. Faslı yıldız, Kasımpaşa, Akhisar ve Erzurum karşılaşmalarında forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden 11'e dönüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Belhanda'ya bugünkü maçta baştan şans verecek. Kart uyarısı yaptı.