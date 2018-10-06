Schalke 04'ün çıkışı sürüyor – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    04'ün çıkışı sürüyor

    Schalke 04'ün çıkışı sürüyor

    (Bundesliga) ekiplerinden 04, deplasmanda ’u 2-0 yendi.

    D Grubu'nda 'ın rakiplerinden 04, Bundesliga'nın 7. haftasında Merkur Spiel Arena'da 'a konuk oldu.

    İlk 45 dakikası golsüz tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 48. dakikada Weston McKennie ve 53. dakikada Guido Burgstaller ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

    Weston McKennie'nin attığı golün pasını, Türk asıllı futbolcu verdi. İlk 11'de sahaya çıkan Suat Serdar, 62. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.

    Fortuna Düsseldorf ekibinde ise milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

    Geçen hafta Mainz 05'i tek golle yenerek bu sezon Bundesliga'da ilk galibiyetini alan, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde 'yı 1-0 yenen mavi-beyazlı takım, böylelikle üst üste 3 galibiyet elde ederek çıkış yakaladı.

    Schalke 04, sıralamada maç fazlasıyla 6 puanla 14. sıraya yükselirken, Fortuna Düsseldorf ise 5 puanla 17. sıraya geriledi.

    1. 6.10.2018 19:04
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