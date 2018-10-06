Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım" – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    : "Fırsatı yakaladım ve golü attım"

    Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"

    ’in 8. haftasında , deplasmanda karşılaştığı ’u Donk’un 87. dakikada attığı kafa gölüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcu Donk, "Fırsatı yakaladım ve golü attım" dedi.

    'ın tek golünü atan Donk, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle Sinan'ı tebrik ediyorum. İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. İki tane stoper ile boğuşmak kolay olmadı. Hocamızın bir taktik değişikliği oldu. Ben ve Maicon forvete geçti. Öyle olduğu zaman biraz daha hava toplarına daha fazla sahip olmaya başladık. Bende fırsatı yakaladım, gelen bir ortayı gole çevirdim. En önemlisi 3 puan almaktı. Bunu başardık" açıklamasını yaptı.

    "FIRSATI DEĞERLENDİRDİM"
    Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi ile ilgili yaptığı şakaya da değinen Donk, "İsmimden dolayı hocamız böyle bir şaka yapmış olabilir. Gole gelirsek Mariano'nun kontrolünü gördüm, güzel bir kontroldü. Genelde stoperleri zorlayan toplar ön direğe yapılan sert ortadır. Ben de bunu hissettim. Ön direğe koştum. Ve gol geldi" ifadelerini kullandı.
    1. 6.10.2018 22:24
    2. Güncelleme: 6.10.2018 23:15
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