Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Donk’un 87. dakikada attığı kafa gölüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcu Donk, "Fırsatı yakaladım ve golü attım" dedi.
"FIRSATI DEĞERLENDİRDİM"
Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi ile ilgili yaptığı şakaya da değinen Donk, "İsmimden dolayı hocamız böyle bir şaka yapmış olabilir. Gole gelirsek Mariano'nun kontrolünü gördüm, güzel bir kontroldü. Genelde stoperleri zorlayan toplar ön direğe yapılan sert ortadır. Ben de bunu hissettim. Ön direğe koştum. Ve gol geldi" ifadelerini kullandı.
- 6.10.2018 22:24
- Güncelleme: 6.10.2018 23:15
-
Bursaspor - Ankaragücü maçında skandal 'VAR'
Toplam 1
Yorum
bbs denetim yok hesap yok gez gel iptaal et bursanın gölerini iş yaptık bu mu var gerceği yazık
-
Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 Antalyaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
thebarbaros şapkadan üç puanı fatih terim değil de bülent korkmaz çıkardı sanki. :)
-
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “VAR beni bitirdi”
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde, her türlü (!) kazanmayı mübah sayıp en agresif futbolu oynatan sen ve KOCAMANDI ! O gitti…. Sen halâ VAR’sın…
Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.