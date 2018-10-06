Niasse’de sıkıntı maliyeti

Forvet adayları arasına Everton'lı Oumar Niasse'yi de alan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcu için oldukça istekli ancak maliyeti sıkıntılı... Piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki golcü şu anki mevcut şartlarda el yakıyor. Fakat sarı-kırmızılılar, oyuncunun Türkiye ligini yakından tanımasını büyük avantaj olarak görüyor.