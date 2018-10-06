Niasse’de sıkıntı maliyeti – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Niasse’de sıkıntı maliyeti

    Niasse’de sıkıntı maliyeti

    Forvet adayları arasına Everton'lı 'yi de alan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcu için oldukça istekli ancak maliyeti sıkıntılı...

    Forvet adayları arasına Everton'lı 'yi de alan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcu için oldukça istekli ancak maliyeti sıkıntılı... Piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki golcü şu anki mevcut şartlarda el yakıyor. Fakat sarı-kırmızılılar, oyuncunun ligini yakından tanımasını büyük avantaj olarak görüyor.

    1. 6.10.2018
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