Niasse’de sıkıntı maliyeti
Forvet adayları arasına Everton'lı Oumar Niasse'yi de alan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcu için oldukça istekli ancak maliyeti sıkıntılı...
Forvet adayları arasına Everton'lı Oumar Niasse'yi de alan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcu için oldukça istekli ancak maliyeti sıkıntılı... Piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki golcü şu anki mevcut şartlarda el yakıyor. Fakat sarı-kırmızılılar, oyuncunun Türkiye ligini yakından tanımasını büyük avantaj olarak görüyor.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Niasse’de sıkıntı maliyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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