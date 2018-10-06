Gomis: Yenilgiyi hak etmemişti – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    : Yenilgiyi hak etmemişti

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>: Yenilgiyi hak etmemişti

    Porto yenilgisinin faturası 'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın "Bizi oyaladı" dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı.

    Porto yenilgisinin faturası 'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın "Bizi oyaladı" dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı. Bir fotoğraf çekimi sırasında, yenilgi sonrası oluşan tepkiler için kendisine soru sorulan , "Çok üzüldüm. G.Saray yenilgiyi hak etmedi. G.Saray'ı çok seviyorum" demekle yetindi.

    1. 6.10.2018
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