Porto yenilgisinin faturası Gomis'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın "Bizi oyaladı" dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı. Bir fotoğraf çekimi sırasında, yenilgi sonrası oluşan tepkiler için kendisine soru sorulan Gomis, "Çok üzüldüm. G.Saray yenilgiyi hak etmedi. G.Saray'ı çok seviyorum" demekle yetindi.