Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: “UEFA konusunda hata yapmayacağız”
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA’nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili, “Endişe edecek bir şey yok. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl içinde önemli olduğunu ifade ettik. Bize ‘hata yapmayın sakın’ diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
"HATA YAPMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili de açıklama yapan Albayrak, "Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl içinde önemli olduğunu ifade ettik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" dedi.
- 6.10.2018 22:20
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: “UEFA konusunda hata yapmayacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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