Emre’den mesaj var
Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'dan mesaj geldi.
Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'dan mesaj geldi. Önceki gün 26 yaşına basan tecrübeli futbolcu, "Bir an önce iyileşip tekrar formamı giymek istiyorum. Daha hırslı ve daha iyi döneceğimin sözünü veriyorum" dedi.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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