Emre’den mesaj var

Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'dan mesaj geldi. Önceki gün 26 yaşına basan tecrübeli futbolcu, "Bir an önce iyileşip tekrar formamı giymek istiyorum. Daha hırslı ve daha iyi döneceğimin sözünü veriyorum" dedi.