Emre’den mesaj var – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Emre’den mesaj var

    Emre’den mesaj var

    Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan 'dan mesaj geldi.

    Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan 'dan mesaj geldi. Önceki gün 26 yaşına basan tecrübeli futbolcu, "Bir an önce iyileşip tekrar formamı giymek istiyorum. Daha hırslı ve daha iyi döneceğimin sözünü veriyorum" dedi.

    1. 6.10.2018
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