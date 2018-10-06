Cahill zora girdi

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gary Cahill'de rakip çıktı. Chelsea'de şans bulamayan tecrübeli stoper ile Manchester United'ın da ilgilenmeye başladığı kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada İngiltere'de kalmak istediğini söylemişti.