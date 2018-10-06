Cahill zora girdi – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cahill zora girdi

    Cahill zora girdi

    'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edilen 'de rakip çıktı.

    'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edilen 'de rakip çıktı. 'de şans bulamayan tecrübeli stoper ile 'ın da ilgilenmeye başladığı kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada 'de kalmak istediğini söylemişti.

    1. 6.10.2018
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