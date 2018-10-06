Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Son dakikalarda gelen gol bizleri üzdü”
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son dakikada gelen gole üzüldüklerini kaydetti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladığını söyledi. Futbolcularının sahada ellerinden geleni yaptığını dile getiren Korkmaz, "Sadece gol olmadı. Son dakikada gelen gol ve bizim adımıza kaçan goller bizleri üzdü. Hücumda maalesef hamle yapacak oyuncular olmadığı için iyi savunma yönünü yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi son dakikada gelen gol bizleri üzdü. Mücadeleye devam" dedi.
Bir gazetecinin sorusu üzerine, VAR sisteminin iyi işlediğini sözlerine ekleyen Bülent Korkmaz, "Hakemler artık sonucu etkileyecek hareketleri VAR ile çözmeye çalışıyorlar. Bizim aleyhimize verilen penaltıyı VAR sistemi ile öğrendik. Bu sistem şu an için doğru işliyor" diye konuştu.
- 6.10.2018 23:09
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Bursaspor - Ankaragücü maçında skandal 'VAR'
Toplam 1
Yorum
bbs denetim yok hesap yok gez gel iptaal et bursanın gölerini iş yaptık bu mu var gerceği yazık
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 Antalyaspor | ÖZET
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Yorum
thebarbaros şapkadan üç puanı fatih terim değil de bülent korkmaz çıkardı sanki. :)
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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “VAR beni bitirdi”
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde, her türlü (!) kazanmayı mübah sayıp en agresif futbolu oynatan sen ve KOCAMANDI ! O gitti…. Sen halâ VAR’sın…
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: “Son dakikalarda gelen gol bizleri üzdü” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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