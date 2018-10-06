Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    'in 8. haftasında , 'a deplasmanına konuk oluyor. Peki ? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...

    , Spor Toto 'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 44 müsabakada sarı-kırmızılıların 26'ya 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


    Spor Toto 'in 8. haftasında , yarın saat 19.00'da deplasmanda ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla zirve koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 13 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
    45. randevu
    Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçta Galatasaray evinde 3-0 kazandı.

    Son iki deplasman iki mağlubiyet
    Bu sezon ligde 5 galibiyet alan Galatasaray, bunları 4'ünü Stadyumu'nda kazandı. Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu 2 maçı deplasmanda oynadı. Bu sezon ligde 3 kez deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar; sırasıyla Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a da 3-0 mağlup oldu.

    Ligin en golcü takımı Galatasaray
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada attığı 15 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda attığı 3 golle takım içindeki en golcü futbolcu olarak dikkat çekiyor. Aslan'ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1), (1) ve Maicon (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında Ankaragücü'nde de kendi kalesine atmıştı.

    15 golün 3'ü deplasmanda
    Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golün sadece 3'ünü deplasmanda atma başarısı gösterdi. Bunların hepsini ilk haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden sarı-kırmızılılarda golleri , ve (kendi kalesine) attı.
    Belhanda'nın cezası bitti, Mariano sınırda
    Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes 3 müsabakadan men cezası almıştı. Kasımpaşa, Akhisarspor ve BB Erzurumspor mücadelelerinde cezasını çeken , Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada olacak. Ayrıca sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

    Düdük Cüneyt Çakır'da
    İki takım arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Serkan Tokat ise müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak. 'ın yönettiği 46 maçta; 23 galibiyet, 11 beraberlik alıp, 12 kez de sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 118 defa sarı kart, 9 defa ise kırmızı kart gördü.
    1. 5.10.2018 11:31
    2. Güncelleme: 6.10.2018 01:55
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