‘10 fırın ekmek yemeli’ – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ‘10 fırın ekmek yemeli’

    ‘10 fırın ekmek yemeli’

    Eski yönetici , 'ya yüklendi.

    Eski yönetici , 'ya yüklendi. Kınay "Değerini bulduğunda hemen satarım. 'in yerini doldurması için 10 fırın ekmek yemesi gerekiyor. bu oyuncuya iyi katlanıyor" dedi. Kınay, 'ın bugün karşılaşmasında 'u yenerek Porto mağlubiyetinin yaralarını sarabileceğini de ifade etti.

    1. 6.10.2018
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