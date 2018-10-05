Şampiyonlar Ligi'nde grupların toplam değerleri belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu, 719,05 milyon euro kadro değeriyle, Şampiyonlar Ligi'nin kadro değeri en düşük grubu konumunda.

Sarı-Kırmızılıların bulunduğu D Grubu'nun ardından ise, 1.363,28 milyon euro kadro değeriyle E Grubu geliyor. Bu grupta yer alan Bayern Münih'in değeri tek başına 845,43 milyon euro. Alman temsilcisinin değeri tek başına D Grubu'nun üstünde yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin kadrosu en değerli grubu ise Messi'li Barcelona'nın bulunduğu B Grubu oldu. Toplam değerin 2.713,49 milyon euro olduğu grupta Barcelona'nın takım değeri 1.168,82 milyon euro. Katalan ekibinin yıldızı Messi'nin değerinin, tek başına Galatasaray'dan fazla olması da dikkat çekti.