Şampiyonlar Ligi'nin değeri en düşüğü Galatasaray'ın grubu!
Şampiyonlar Ligi'nde takımların ve grupların toplam değerleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde grupların toplam değerleri belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu, 719,05 milyon euro kadro değeriyle, Şampiyonlar Ligi'nin kadro değeri en düşük grubu konumunda.
Sarı-Kırmızılıların bulunduğu D Grubu'nun ardından ise, 1.363,28 milyon euro kadro değeriyle E Grubu geliyor. Bu grupta yer alan Bayern Münih'in değeri tek başına 845,43 milyon euro. Alman temsilcisinin değeri tek başına D Grubu'nun üstünde yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nin kadrosu en değerli grubu ise Messi'li Barcelona'nın bulunduğu B Grubu oldu. Toplam değerin 2.713,49 milyon euro olduğu grupta Barcelona'nın takım değeri 1.168,82 milyon euro. Katalan ekibinin yıldızı Messi'nin değerinin, tek başına Galatasaray'dan fazla olması da dikkat çekti.
- 5.10.2018 17:04
- Güncelleme: 5.10.2018 17:40
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
Toplam 2
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 15
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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