Şampiyonlar Ligi'nin değeri en düşüğü Galatasaray'ın grubu! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi'nin değeri en düşüğü 'ın grubu!

    Şampiyonlar Ligi'nin değeri en düşüğü Galatasaray'ın grubu!

    Şampiyonlar Ligi'nde takımların ve grupların toplam değerleri belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde grupların toplam değerleri belli oldu. Buna göre 'ın bulunduğu D Grubu, 719,05 milyon euro kadro değeriyle, Şampiyonlar Ligi'nin kadro değeri en düşük grubu konumunda.

    Sarı-Kırmızılıların bulunduğu D Grubu'nun ardından ise, 1.363,28 milyon euro kadro değeriyle E Grubu geliyor. Bu grupta yer alan 'in değeri tek başına 845,43 milyon euro. Alman temsilcisinin değeri tek başına D Grubu'nun üstünde yer alıyor.

    Şampiyonlar Ligi'nin kadrosu en değerli grubu ise Messi'li 'nın bulunduğu B Grubu oldu. Toplam değerin 2.713,49 milyon euro olduğu grupta Barcelona'nın takım değeri 1.168,82 milyon euro. Katalan ekibinin yıldızı Messi'nin değerinin, tek başına Galatasaray'dan fazla olması da dikkat çekti.

    1. 5.10.2018 17:04
    2. Güncelleme: 5.10.2018 17:40
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