Galatasaray, resmi internet sitesinden UEFA incelemesi hakkında açıklama yayınladı
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    G.Saray: "Şampiyonlar Ligi'nde olmamıza engel yok!"

    G.Saray: "Şampiyonlar Ligi'nde olmamıza engel yok!"

    , resmi internet sitesinden incelemesi hakkında açıklama yayınladı

    'ın açıklaması şu şekilde;

    1. 5.10.2018 17:06
    2. Güncelleme: 5.10.2018 17:50
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