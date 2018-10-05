G.Saray: "Şampiyonlar Ligi'nde olmamıza engel yok!"
Galatasaray, resmi internet sitesinden UEFA incelemesi hakkında açıklama yayınladı
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
- 5.10.2018 17:06
- Güncelleme: 5.10.2018 17:50
-
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
Toplam 2
Yorum
Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
-
İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
Toplam 1
Yorum
Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 15
Yorum
Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
G.Saray: "Şampiyonlar Ligi'nde olmamıza engel yok!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.