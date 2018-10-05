Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Forvet eksikliği Porto maçında iyice hissedilen Galatasaray, Everton’dan yıldız ismi istedi.
İLK 11'DE FORMA GİYMEDİ
28 yaşındaki Oumar Niasse'nin Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli yıldız oyuncu, bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı. İlk 5 maç yedek oturan ve 4'ünde son dakikalarda oyuna girebilen Niasse, son 2 lig maçında ise kadro dışı kalmıştı.
- 5.10.2018
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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