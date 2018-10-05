Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'a çok yakın!

    Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!

    Forvet eksikliği Porto maçında iyice hissedilen , Everton’dan yıldız ismi istedi.

    'da forvet defteri yeniden açıldı. hedefte... Akhisarspor forması ile parlayan ve ardından 'ya olan Nia sse, burada çıkışını devam ettirmiş ve 18 milyon Euro'ya Everton'a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, 'de göze giremedi. Son iki maçta İngiliz ekibin kadrosunda kendisine yer bulamadı. BU durum Galatasaray'ı yeniden harekete geçirdi. Porto ile oynanan karşılaşmada forvet eksikliği iyiden iyiye hissedilirken yönetimin, Everton'un kapısını çaldığı ve Niasse'yi kiralamak için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği bilinen golcü futbolcunun, 'ye dönmeye ilk kez bu kadar yakın olduğu belirtiliyor.

    İLK 11'DE FORMA GİYMEDİ
    28 yaşındaki Oumar Niasse'nin Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli yıldız oyuncu, bu sezon 'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı. İlk 5 maç yedek oturan ve 4'ünde son dakikalarda oyuna girebilen Niasse, son 2 lig maçında ise kadro dışı kalmıştı.

    1. 5.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN