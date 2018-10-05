Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan... – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'a çifte şok! ve ...

    Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan...

    Kulübü, Porto maçında forma giyemeyen ve 'ın maçı kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı!

    İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama:

    Porto maçında forma giyemeyen 'un şikayetlerinin devam etmesinin, 'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    1. 4.10.2018 21:59
    2. Güncelleme: 5.10.2018 01:45
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