Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan...
Galatasaray Kulübü, Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı!
İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama:
Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 4.10.2018 21:59
- Güncelleme: 5.10.2018 01:45
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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