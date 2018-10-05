Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a deplasmanına konuk oluyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla zirve koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 13 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçta Galatasaray evinde 3-0 kazandı.
Son iki deplasman iki mağlubiyet
Bu sezon ligde 5 galibiyet alan Galatasaray, bunları 4'ünü Türk Telekom Stadyumu'nda kazandı. Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu 2 maçı deplasmanda oynadı. Bu sezon ligde 3 kez deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar; sırasıyla Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a da 3-0 mağlup oldu.
Ligin en golcü takımı Galatasaray
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada attığı 15 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok attığı 3 golle takım içindeki en golcü futbolcu olarak dikkat çekiyor. Aslan'ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1), Sinan Gümüş (1) ve Maicon (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında Ankaragücü'nde Bakary Kone de kendi kalesine atmıştı.
15 golün 3'ü deplasmanda
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golün sadece 3'ünü deplasmanda atma başarısı gösterdi. Bunların hepsini ilk haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden sarı-kırmızılılarda golleri Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Bakary Kone (kendi kalesine) attı.
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda 3 müsabakadan men cezası almıştı. Kasımpaşa, Akhisarspor ve BB Erzurumspor mücadelelerinde cezasını çeken Belhanda, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada olacak. Ayrıca sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Düdük Cüneyt Çakır'da
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Serkan Tokat ise müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 46 maçta; 23 galibiyet, 11 beraberlik alıp, 12 kez de sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 118 defa sarı kart, 9 defa ise kırmızı kart gördü.
- 5.10.2018 11:31
- Güncelleme: 5.10.2018 11:31
-
Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
-
Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.