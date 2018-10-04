Welbeck ile uzatılmaz – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    ile uzatılmaz

    Welbeck ile uzatılmaz
    Aslan'ın ilgilendiği isimlerden Danny için İngiliz basınından önemli bir iddia geldi. 'un haberine göre, Ramsey ile sözleşme yenilemeyen yönetiminin Welbeck ile de de kontrat uzatmama kararı aldığı belirtildi

    HOCASI ONU İSTEMİYOR
    Haberde "Ağustos ayında ile bağlantılı olan Welbeck, 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve yurt dışından çok sayıda teklif alabilir" denildi. Bu sezon 8 maçta 4 gol atmasına karşın Emery'nin Welbeck üzerinde durmadığı kaydedildi.
    1. 4.10.2018
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