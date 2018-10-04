Tutanların maçı – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Tutanların maçı

    Tutanların maçı

    Hem Muslera hem de Casillas, müthiş kurtarışlarıyla maçı güzelleştirdi. Muslera, ’nin şutunda büyük alkış aldı.

    Karşılaşmanın skorunda iki takımın kalecileri ve büyük etki etti. Dünya devi iki tecrübeli isim de kalelerindeki pek çok pozisyonda rakibe geçit vermedi. Muslera özellikle ilk yarıda 'nin volesinde topu öyle bir müthiş bir refleskle köşeden çıkardı ki, kurtarış şapka çıkartılacak cinstendi. Muslera, kurtarışlarına ikinci yarıda da devam edip Porto'ya daha fazla gol şansı tanımadı. Yediği golde ise yapacak bir şeyi yoktu. Casillas da aynı şekilde oldukça iyi bir performans sergiledi. Sinan ve Nagatomo'nun şutlarında başarılıydı. Kritik kurtarışlara imza attı.
    1. 4.10.2018
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