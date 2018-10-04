"Taraftarın sözüyle kulüp yönetilmez!"
Duygun Yarsuvat: “Cengiz, G.Saray’ın büyüklüğü karşısında tutunamıyor. Tribünlerin isteğine göre kulüp yönetilmez. Şampiyonluk Fatih Terim’e ait. Yönetimin etkisi yok”
Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, gergin geçen Genel Kurul'un ardından başkan Mustafa Cengiz'e eleştirilerde bulundu. "Tribünlere göre kulüp idare edilmez. Sosyal medyaya göre kulüp yönetilmez" diyen Yarsuvat, "Bu yaşananlar Fatih Terim'e olumsuz yansımaz. Oyuncular Fatih Terim'i seviyor ve Terim'in takım üzerinde hakimiyeti var. Yeni gelen yönetimin şampiyonlukta etkisi yok. Şampiyonluk Fatih Terim'in" ifadesini kullandı.
YARSUVAT şöyle devam etti: "Yönetim kurulu G.Saray'ı tanımıyor. Hiç değilse tüzüğü gözden geçirselerdi böyle bir hataya düşmezlerdi. G.Saray Adası'nın tapusu da kulübe aittir. Üzerinde koparılan kıyameti hiç anlamıyorum. Otel benim dönemimde yapılmaya başlandı. Otelin şu anda parası hazır. 9 milyon doları var. Kredide Özbek'in teminatı var. O teminatı yeni yöneticiler üstlenirse, oranın inşaatı biter. Bunun gecikme sebebi kendileridir."
CENGİZ'IN kulübün büyüklüğü karşısında tutunamadığını sözlerine ekleyen Yarsuvat "G.Saray öyle bir aştır ki, dağdan gelip şehirliyi kovamazsınız. G.Saray'ın değerlerini benimsemiş herkes G.Saraylı. Cengiz'i oraya G.Saraylılar getirdi. Yoksa Mustafa Cengiz o oyları alamazdı" diye konuştu.
- 4.10.2018
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eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Comic Yani taraftar farkında değil..
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