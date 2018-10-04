"Taraftarın sözüyle kulüp yönetilmez!" – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    "Taraftarın sözüyle kulüp yönetilmez!"

    "Taraftarın sözüyle kulüp yönetilmez!"

    : “Cengiz, G.Saray’ın büyüklüğü karşısında tutunamıyor. Tribünlerin isteğine göre kulüp yönetilmez. Şampiyonluk ’e ait. Yönetimin etkisi yok”

    eski başkanı , gergin geçen Genel Kurul'un ardından başkan 'e eleştirilerde bulundu. "Tribünlere göre kulüp idare edilmez. Sosyal medyaya göre kulüp yönetilmez" diyen Yarsuvat, "Bu yaşananlar 'e olumsuz yansımaz. Oyuncular Fatih Terim'i seviyor ve Terim'in takım üzerinde hakimiyeti var. Yeni gelen yönetimin şampiyonlukta etkisi yok. Şampiyonluk Fatih Terim'in" ifadesini kullandı.

    YARSUVAT şöyle devam etti: "Yönetim kurulu G.Saray'ı tanımıyor. Hiç değilse tüzüğü gözden geçirselerdi böyle bir hataya düşmezlerdi. G.Saray Adası'nın tapusu da kulübe aittir. Üzerinde koparılan kıyameti hiç anlamıyorum. Otel benim dönemimde yapılmaya başlandı. Otelin şu anda parası hazır. 9 milyon doları var. Kredide Özbek'in teminatı var. O teminatı yeni yöneticiler üstlenirse, oranın inşaatı biter. Bunun gecikme sebebi kendileridir."

    CENGİZ'IN kulübün büyüklüğü karşısında tutunamadığını sözlerine ekleyen Yarsuvat "G.Saray öyle bir aştır ki, dağdan gelip şehirliyi kovamazsınız. G.Saray'ın değerlerini benimsemiş herkes G.Saraylı. Cengiz'i oraya G.Saraylılar getirdi. Yoksa Mustafa Cengiz o oyları alamazdı" diye konuştu.

    1. 4.10.2018
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