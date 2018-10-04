Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'ten Porto paylaşımı!

    Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!

    'ın yıldız futbolcusu , Porto yenilgisi sonrası hesabından 'Yolumuz uzun, böyle oynamaya devam edersek gruptan çıkarız" açıklamasında bulundu.

    Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan 'da bugün hesabında açıklamada bulundu.

    Oyundan memnun olduğunu belirten Sinan Gümüş, "Dün akşam maçı kaybettik ama fazlasını kazandık. Oyun olarak mağlubiyeti haketmediğimizi takım olarak biliyoruz, taraftarımız da biliyor. Eğer biz - özellikle deplasmanlarda da - böyle oynamaya devam edersek, bu gruptan çıkarız. Bu bilince ve güvene hepimiz sahibimiz. Umudu kaybetmek yok, yolumuz uzun!" ifadelerini kullandı.

    1. 4.10.2018 19:11
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