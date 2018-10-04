Muslera: "Takımımla gurur duyuyorum"
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Porto yenilgisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Muslera, "Yakaladığınız fırsatları gole çevirmezseniz bunun bedelini ağır ödersiniz. Bugün bedeli ağır ödedik. Ama eve mutlu dönüyorum çünkü bugün burada Porto'yu soktuğumuz durum ortada, çıkarmamız gereken dersler var. Takımımla gurur duyuyorum." diye konuştu.
- 4.10.2018 00:10
- Güncelleme: 4.10.2018 02:04
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
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Comic Yani taraftar farkında değil..
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