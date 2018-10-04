Medyanın Fatih Terim yarışı – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Medyanın yarışı

    Medyanın <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> yarışı
    , karşılaşmayı takibe gelen tüm medya mensuplarının gündemindeydi. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde dünya basınından da büyük ilgi gördü. Foto muhabirleri İmparator'un fotoğraflarını çekebilmek için adeta yarışa giriştiler.
    1. 4.10.2018
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